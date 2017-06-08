Геращенко о переговорах в Минске: движемся со скоростью улитки

Работа гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе продвигается очень медленно. Об этом сообщает представитель Украины в ТКГ, первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

"Минск. Движемся со "скоростью" улитки и черепахи. Впечатления – что спешит и подталкивает только Украина, все другие заинтересованы в процессе ради процесса, им нравится движение пони по кругу", – пишет она.

В частности, российская сторона продолжает блокировать процесс обмена заложниками.

"Кое-кому никого пока не хочется освобождать, не поступили команды из Москвы, так надо придумывать загвоздки и ходить по кругу, для некоторых это просто хорошая работа - переливать из пустого в порожнее дважды в месяц и поехать себе в европейское домой - и сердце не болит... И это больше всего удручает".

В то же время Геращенко поблагодарила за усилия украинского омбудсмена Валерию Лутковскую, которая присоединилась к процессу, и отметила, что работа гуманитарной подгруппы продолжается.

"Вместе ищем механизмы ускорения освобождения. Надеюсь на то, что нам удастся. Больше деталей сегодня не будет", – подчеркнула вице-спикер.

Ранее представитель Украины в ТКГ, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что Украина готова приступить к обмену пленными уже в июне, но боевики саботируют этот процесс.