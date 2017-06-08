Суд отказался конфисковать залог Насирова

Соломенский райсуд Киева отказал обвинению в ходатайстве о взыскании в бюджет залога отстраненного председателя ГФС Романа Насирова. Соответствующее решение огласила судья Светлана Кушнир, передает Укринформ.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства о взыскании с Насирова в бюджет внесенного залога (в 100 млн грн - ред.) отказать", - сказала Кушнир.

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Полный текст постановления будет объявлен 12 июня в 17:00.

Прокурор САП Роман Симкив в комментарии журналистам после заседания отметил, что говорить о причинах отказа в удовлетворении ходатайства трудно, поскольку он еще не видел мотивировочной части определения.

"Но все-таки этот процесс, который длился несколько дней, я думаю, что это будет хорошее профилактическое средство для того, чтобы подозреваемый (Насиров - ред.) воздержался (от побега - ред.)", - добавил Симкив.

Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

27 апреля суд продлил Насирову на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.

6 июня детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога в размере 100 млн грн в доход государства в связи с тем, что о Насиров не сдал свой британский паспорт.

Сам отстраненный глава ГФС отрицает наличие у него британского паспорта.