Посольство США взрыв возле своего здания не считает терактом

Посольство США в Украине не считает терактом взрыв в ночь на 8 июня на территории диппредставительства. Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.
Сообщается, что произошел инцидент с использованием небольшого взрывного устройства на территории посольства.
"Это не причинило никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом", - говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 8 июня в Киеве неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольства США. Открыто уголовное производство по ст. 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса.