Посольство США взрыв возле своего здания не считает терактом

Собственность диппредставительства не повреждена, никто из сотрудников не пострадал

Посольство США в Украине не считает терактом взрыв в ночь на 8 июня на территории диппредставительства. Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.

Сообщается, что произошел инцидент с использованием небольшого взрывного устройства на территории посольства.

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"Это не причинило никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 8 июня в Киеве неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольства США. Открыто уголовное производство по ст. 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса.