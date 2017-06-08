Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Транзит российского газа через Украину бьет рекорды
Транзит российского газа через Украину бьет рекорды
Фото: rtl.fr

Транзит российского газа через Украину бьет рекорды

В последний раз такие объемы транспортировались только пять лет назад

08.06.17 1113
000

Транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за первые пять месяцев 2017 вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 38,26 миллиарда кубометров, что является рекордным объемом за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

"Объемы транзита российского природного газа по газотранспортной системе Украины за первые пять месяцев 2017 выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и на 64% по сравнению аналогичным периодом 2015 года. Это рекордный объем транзита за последние пять лет: он почти на 9 миллиардов кубометров превышает средний объем транзита за январь-май в 2013-2016 годах", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что транспортировка природного газа из России другими маршрутами за аналогичный период оставалась на стабильном уровне.

"Таким образом, "Газпром" покрывает рост и колебания спроса на российский газ в странах ЕС прежде всего за счет использования мощностей и гибкости ГТС Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, Укртрансгаз за 4 месяца текущего года транспортировал 30,5 млрд кубометров российского газа для европейских потребителей - это на 23% больше прошлогодних показателей. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Нафтогаз не будет вести переговоры с Газпромом в МосквеСтоун решил снять фильм про Путина, чтобы предотвратить ухудшение отношений между РФ и СШАВ России хотят вернуть имперский гимн "Боже, царя храни"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 191276
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 39108
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 1910
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1575
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 61774
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3217
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 7917
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 15421
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1523
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 7079
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 9456 / 10736
  2. У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ 2889 / 3184
  3. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 2703 / 39108
  4. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 2620 / 2805
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 2264 / 61774
  6. Князев: Дорожная полиция начнет работать в сентябре 2080 / 13742
  7. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 1917 / 12922
  8. Глава "МВД ДНР" осужден на 12 лет 1870 / 2103
  9. Путин рассказал, как бы повел себя в душе с геем 1854 / 2074
  10. В НБУ рассказали, сколько в Украине наличных вне банков и почему это проблема 1796 / 2088
  1. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 35 / 12922
  2. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 31 / 2805
  3. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 30 / 10736
  4. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 22 / 39108
  5. Рідний чужинець. Як Любомир Гузар перестав бути чужим для багатьох 21 / 748
  6. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 13 / 2247
  7. Один и не дома. Как сбывшаяся мечта Дональда Трампа превращается в мучение 10 / 1624
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 9 / 15421
  9. Традиционная школа учит молчать, обманывать и ненавидеть, — Алексей Греков 9 / 33039
  10. Восемь народных депутатов вообще не ходили на работу в мае 9 / 1446
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.