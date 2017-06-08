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Главная » Страна » В Донбассе – серьезное обострение обстановки
В Донбассе – серьезное обострение обстановки
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

В Донбассе – серьезное обострение обстановки

Враг ведет настоящую войну

08.06.17 1393
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Минувшие сутки ознаменовались дальнейшим обострением обстановки на линии боевого соприкосновения в зоне АТО.

Значительно возросло количество случаев применения противником тяжелого вооружения. Так, по подсчетам Генштаба, бандформирования вчера выпустили в сторону сил АТО около 900 мин, более 130 артиллерийских снарядов, 25 снарядов из танка и четверть боекомплекта РСЗО "Град". Более половины всех минометных и артиллерийских обстрелов со стороны врага произошли в районе Бахмутской трассы. Интенсивность боевых действий, которая сейчас отмечается, уже превысила аналогичные показатели в январе-феврале 2017 во время боев за Авдеевку.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 11 - получили ранения и травмы.

Луганское направление

Здесь сутки начались с вражеских вооруженных провокаций в Станице Луганской и вблизи Попасной. Уже через 5 часов относительного затишья боевые действия переместились на участок фронта вдоль Бахмутской трассы, а именно: Крымское - Желобок - Новотошковское.

Обстрелы наших позиций из практически всего имеющегося у врага тяжелого вооружения продолжались в течение 15 часов почти без перерывов. Не использовали боевики здесь только реактивную артиллерию. Установлено, что противник развернул тяжелые орудия вблизи поселков Донецкий и Сентяновка (прежнее название - Фрунзе). Украинские военные открывали огонь в ответ на наиболее дерзкие агрессивные действия противника.

Вечером также состоялись одиночные обстрелы со стороны противника в Ореховом, Катериновке и Троицком. Во всех трех случаях боевики применяли минометы.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении противник нарушил режим тишины 23 раза, практически в каждом случае применял тяжелое вооружение.

Донецкое направление

Боевики проводили масштабные обстрелы наших позиций по всему фронту - от Светлодарской дуги до Невельского, что вблизи Донецкого аэропорта. Наибольшая интенсивность вражеских атак остается в районе Авдеевки, где еще до рассвета бандформирования применили пушки, а днем ​​продолжили свои обстрелы из минометов. Каждый из этих эпизодов продолжался не менее часа.

Наряду с тяжелым вооружением оккупант продолжил активно применять легкое вооружение и бронетехнику.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 20 вражеских обстрелов, 13 из которых - из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

Основные боевые действия вчера состоялись в Марьинском районе и вблизи Чермалыка. Так, в Марьинке НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и снайперского вооружения, а в Красногоровке вечером состоялись 3 минометных обстрела. Во время одного из них снаряды попали в жилые районы города. В Чермалыке враг продолжил применять минометы, а в обед выпустил 10 ракет из реактивных установок "Град". Далее на юг - от Павлополя до Широкино - боевики в течение суток активно обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов наши передовые позиции. Каждый из обстрелов длился до 30 минут.

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, четверть которых - из тяжелого вооружения.

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