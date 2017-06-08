Посольство Великобритании подтвердило наличие у Насирова британского паспорта

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф подтведила, что украинской стороне передали информацию о наличии британского паспорта в отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом она написала в Twitter.

"Посольство Великобритании подтверждает направление письма НАБУ от 06.03.2017 и дальнейшей информации, предоставленной паспортной службой ВБ украинской стороне", - написала Гоф.

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Так посол отреагировала на заявления Насирова о фальсификации НАБУ информации о том, что у него есть британский паспорт.

Посольство ВБ підтверджує направлення листа НАБУ від 06.03.2017 та подальшої інформації, наданої Паспортною службою ВБ українській стороні https://t.co/0X2vDnmv5P — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 8 июня 2017 г.

Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

27 апреля суд продлил Насирову на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.

6 июня детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога в размере 100 млн грн в доход государства в связи с тем, что о Насиров не сдал свой британский паспорт.

8 июня Соломенский райсуд Киева отказал обвинению в ходатайстве о взыскании в бюджет залога отстраненного председателя ГФС Романа Насирова.