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Кабмин окончательно отказался от госрегулирования цен на продукты

Кабмин окончательно отказался от госрегулирования цен на продукты
Фото из открытых источников

Решение вступает в силу 1 июля

08.06.17 392
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Кабинет Министров отменил государственное регулирование цен на продукты питания с 1 июля. Об этом говорится в постановлении Кабмина №394 от 7 июня, передают Українські Новини.

Отмечается, что главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования.

Ожидается, что это решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Данным постановлением Кабмин отменил для производителей продовольственных товаров обязательство подачи в Госпродпотребслужбу обоснования необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию.

Также отменен порядок формирования цен на продовольственные товары, который был утвержден в 2008 году.

Действие постановления распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%, а также на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, на предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Напомним, что в Украине с 1 октября было временно отменено государственное регулирование цен на продукты питания. Пилотный проект по отмене госрегулирования цен должен был закончится 1 января 2017 года, но был продлен.

 

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