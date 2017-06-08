В Йемене бушует эпидемия холеры: заболели более 100 тыс. человек

Число подозреваемых случаев холеры в Йемене возросло до 101 820 человек. В стране уже зарегистрировано 789 смертей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, передает Укринформ.

"На сегодняшний день 101 820 подозреваемых случаев холеры и 789 смертей зарегистрированы в 19 мухафазах (области в Йемене - ред.)", - сказал представитель ВОЗ Тарик Джасаревич.

Напомним, вспышка холеры в Йемене началась 27 апреля. За полгода по прогнозам ООН число больных может достичь 200 тыс.