Модернизацию Трипольской ТЭС оплатит Япония

Переговоры с японским правительством уже почти завершены

Японское правительство выделит Украине $40 млн, которые будут направлены на модернизацию оборудования Трипольской ТЭС государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита на эту станцию, передает УНИАН.

"У нас все будет самое современное, в этом нам помогут наши партнеры. Сейчас завершаются переговоры с японцами. В результате эффективных партнерских отношений между нашими странами они дают 40 миллионов долларов", – сказал Порошенко, добавив, что эти деньги будут направлены на проекты по модернизации Трипольской ТЭС.

Напомним, что 5 апреля 2017 года Трипольская теплоэлектростанция (Украинка, Киевская область) прекратила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля.