Порошенко: За газовый контракт с РФ 2009 года должна быть политическая ответственность

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за газовый контракт с Россией, заключенный в 2009 году, должна быть политическая ответственность. Об этом Порошенко сказал, комментируя недавнее решение Стокгольмского арбитража относительно этого контракта в пользу Украины, говорится в сообщении на сайте президента.

Президент подчеркнул, что принцип "бери или плати" является грабительским, поскольку означает, что сколько бы ни было потреблено газа, а платить нужно за 52 млрд кубометров – объемы, которые Украина никогда не потребляла.

"Была поставлена преступная подпись, принимавшая обязательства абсолютно незаконные, нерыночные, коррупционные. Представьте себе – я был избран президентом, и через несколько недель получаю иск почти на 40 миллиардов долларов, которые Украина должна заплатить стране-агрессору за услуги и товары, которые мы никогда не получали, основываясь на преступном контракте", – сказал президент во время посещения Трипольской ТЭС.

После этого, по словам главы государства, были даны необходимые поручения для подготовки иска в суд, чтобы цивилизованным способом защитить интересы Украины.

"Вы спросите, почему же они не пошли в 2013, 2012, 2010 или 2009 годах, сразу же после подписания? А ответ – сидели на газовой игле, руки были связаны коррупционными сделками", – отметил Порошенко.

"Есть много разговоров, какая же ответственность должна быть? Друзья мои, знаете как в Библии: "не судите и не судимы будете". Я говорю не про уголовную ответственность – это не дело президента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности. Когда вы поставили страну на колени, и сегодня это доказано не политиками, не внутренними экспертами, а высшей международной судебной инстанцией. Доказано, что сданы интересы Украины", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в решении четко записано – никогда больше принципа "бери или плати" не будет, и $40 млрд были сохранены для Украины.