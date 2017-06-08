В Киеве планируют переименовать одну из линий метрополитена

Желающие могут проголосовать в поддержку или против инициативы

Власти Киева планируют переименовать "Куреневско-Красноармейскую" линию метро в "Оболонско-Теремковскую". На сайте киевской власти обнародован проект соответствующего решения Киевсовета с целью обсуждения с общественностью предложения.

Соответственно все желающие могут проголосовать в поддержку документа или против инициативы по ссылке или найти проект в перечне проектов по переименованию улиц. Обсуждение продлится до 29 июля 2017.

Также до 29 июля можно проголосовать за переименование или наименование скверов: в Печерском районе - Андрея Иванова (между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутишевым переулком) в сквер "Латвийский"; в Шевченковском районе – присвоение скверу на улице Сечевых Стрельцов, 27 названия "сквер Канадский"; в Голосеевском районе – присвоение скверу между улицами Жилянская, Короленковская, Тарасовская имени Дмитрия Пешева.

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Также инициировано переименование ряда улиц столицы, в частности:

в Печерском районе: пер. Панфиловцев в переулок Иова Борецкого, улицу Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника, Крепостной переулок в Фортнечный переулок;

в Голосеевском районе: переименование улицы Стрелковой в улицу Бахмутскую;

в Деснянском районе: переименование улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины, улицу Николая Матеюка в улицу Василия Иваниса.

Также "Проектным" 34-м улицам в Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Подольском районах предлагаются различные названия. Электронное «обсуждение» по соответствующим проектам продлится до 1 августа 2017 года.