Группа Allseeds приступила к реализации второго этапа своего глобального проекта в порту Южный – строительству мультифункционального, ориентированного на переработку сои, маслозавода мощностью 5000 тонн в сутки.

Этот завод по своей мощности станет уникальным в Европе маслодобывающим предприятием. На его строительство и доведение до необходимых параметров сопутствующей инфраструктуры компания отводит около трёх лет.

Введение в эксплуатацию такого предприятия означает, что в течении года компании надо будет дополнительно к имеющимся объёмам завезти-вывезти, принять-отправить около 1 700 тыс.тонн сырья и готовой продукции – шрота и масла. Поэтому не обойдётся без дополнительных вложений в развитие инфраструктуры её масляного комплекса в Южном – элеваторно-складского, бакового и железнодорожного хозяйства.

Наращивание перерабатывающих мощностей даст возможность Группе Allseeds получить синергетический эффект, повысить эффективность своего бизнеса путём существенной экономии условно-постоянных расходов на единицу вырабатываемой продукции и в конечном итоге – стать более конкурентоспособной.

С объёмом переработки около 2,5 млн.тонн в год Allseeds станет компанией №2 на масличном рынке Украины, общая сумма её инвестиций в Украину достигнет $400 млн.

“В тендере на поставки оборудования и технологий для нового завода принимают участие ведущие в масложировом бизнесе мира компании – Андреотти (Andreotti Impianti ), Европа Краун (Europa Crown), Десмет (Desmet Ballestra), Муянг (Jiangsu Muyang)” и другие, - отметил председатель Совета директоров Группы Allseeds Вячеслав Петрище.