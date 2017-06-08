АТО: погиб украинский военный

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной, однако контролируемой украинским военными. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 российско-террористические бандформирования провели 18 обстрелов, неоднократно применяя минометы калибра 120 мм.

8 июня в результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины погиб, еще шестеро получили ранения.

Приморское направление. На этом участке линии фронта боевики наиболее активно применяли оружие против украинских военных в районе Широкино и Марьинки. В частности, у Широкино бандиты били из 120-мм минометов и дважды открывали огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия. А укрепления ВС Украины на подступах к Марьинке они обстреливали из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время одного из вражеских обстрелов под огонь боевиков попали жилые кварталы Марьинки, 50-летняя женщину получила ранение. Пострадавшую доставили в Кураховскую больнице с ранением бедра. Ее состояние врачи характеризуют как удовлетворительное.

Донецкое направление. На этой части фронта пророссийские незаконные вооруженные формирования были наиболее активны. Еще на заре противник ударил по нашим опорным пунктам в пригороде Авдеевки из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Также из минометов калибра 82 мм боевики били по украинским военным, которые держат оборону возле Зайцево и Верхнеторецкого. Там же, а также неподалеку Майорска и Луганского бандиты осуществляли обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

Луганское направление. Здесь ситуация, по сравнению с предыдущим днем, относительно стабилизировалась, однако вражеские обстрелы не прекратились. Утром боевики дважды били из 120-мм минометов по нашим позициям неподалеку Трехизбенки. А во второй половине дня – из таких же артиллерийских систем противник обстрелял украинских военных, которые держат оборону у Катериновки. Неподалеку Нижнетеплого бандиты применяли стрелковое оружие. А в районе Попасной открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.