Минсоцполитики предлагает ввести минимальные квоты для работников старше 45 лет

Отказ многих работодателей брать на работу людей предпенсионного возраста является большой проблемой, которую можно постараться решить введением минимальных квот для таких работников. Такое мнение высказал министр социальной политики Андрей Рева на парламентских слушаниях о приоритетности соблюдения страховых принципов при реформировании пенсионной системы, передает Интерфакс-Украина.

"Давайте внесем в закон очень простую правку, как у нас существует квота на инвалидов: давайте обяжем работодателей не менее 4-5% иметь людей после 45 лет", – предложил глава Минсоцполитики.

Рева отметил, что у органов власти существует инструментарий для проверки выполнения работодателями этой нормы.

"И, если человек будет жаловаться, приходить к нам и говорить, что его не берут на работу под любыми предлогами, значит, мы должны иметь инструментарий повлиять на ситуацию", – сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецпенсии в Украине останутся

В ходе слушаний ряд выступавших отметили, что одной из преград для предлагаемого правительством повышения минимального страхового стажа с 25 лет до 35 лет и возможного срока выхода на пенсию с 60 на 65 лет является нежелание работодателей брать людей предпенсионного возраста на работу.