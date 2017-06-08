Президент подписал закон о защите прав военных, получивших ранения в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в статью 260 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины" №2049-VIII о защите прав военных, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон усиливает защиту прав военнослужащих, которые получили травму (контузию, ранение, увечье) во время прохождения военной службы, в частности, в зоне проведения АТО. Документ направлен на усовершенствование процедуры оформления медицинских справок и других документов для получения военнослужащими предусмотренных законодательством льгот".

Необходимость принятия соответствующего закона возникла из-за случаев, когда военнослужащие, которые получили ранения и контузии во время боевых действий, не имели возможности получить предусмотренные действующим законодательством льготы и компенсации из-за несовершенства положений Устава внутренней службы ВСУ.

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В свою очередь, отсутствие документов о получении ранения, травмы или контузии на момент осмотра раненого военно-врачебной комиссией, предоставляла ей право указывать в справке вместо "ранения" именно "заболевание", что и создавало для раненого негативные юридические последствия.