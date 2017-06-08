Украина уже начала действовать как элемент восточного фланга НАТО, – Климкин

Украина активно проводит совместные учения со странами НАТО и работает над внедрением стандартов Альянса

Украина уже идет путем приобретения членства в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

"На самом деле мы этим путем уже идем. Сейчас мы поставили еще один указатель, но тем не менее мы идем путем именно членства в НАТО. Ведь НАТО сегодня единственная система безопасности, которая основана не просто на интересах, а именно на ценностях. И я абсолютно уверен, что мы уже сейчас начинаем работать как элемент восточного фланга НАТО", - сказал министр.

Он отметил, что Украина уже активно проводит совместные учения со странами НАТО, а также работает над внедрением стандартов Альянса.

Климкин также напомнил, что Украина ранее заявила о намерении до 2020 года достигнуть стандартов НАТО.

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Отвечая на вопрос о вероятных сроках вступления Украины в Альянсе, министр сказал: "Это не вопрос десятилетий, как многие говорят".

При этом, по его словам, важно, что страна осуществила необходимые реформы.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внешнеполитического курса Украины. Документом предусматривается, что вступление в Североатлантический альянс с сегодняшнего дня является одним из национальных приоритетов страны.