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Ситуация в Донбассе

Террористы провели получасовой артиллерийский обстрел Сартаны под Мариуполем

Террористы провели получасовой артиллерийский обстрел Сартаны под Мариуполем
Разрушенное здание ГПСУ в Сартане / Фото: Пресс-центр штаба АТО

Контужены трое пограничников, повреждены здания и техника

08.06.17 131
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Боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии поселок Сартана под Мариуполем Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Артиллерийские снаряды боевиков взорвались в жилом секторе, где расположилась пограничная комендатура Государственной пограничной службы Украины. В результате обстрела повреждены здание, автомобили и другая техника комендатуры. Трое пограничников получили контузию. Также повреждено здание и семь единиц техники местной агрофирмы. Среди жителей пострадавших нет.

В пресс-службе Национальной полиции Донецкой области уточняют, что обстрел начался в 18:05 и продолжался полчаса.

Боевики обстреляли из крупнокалиберного артиллерийского оружия территорию, расположенную на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района, говорится в сообщении полиции.

Под огонь попали окраины прифронтового поселка. Вследствие прямых попаданий загорелись здания и техника. Сейчас возгорание ликвидировано ГСЧС.

Сформированные группы полиции обходят пострадавший район, следователи документируют последствия обстрела.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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