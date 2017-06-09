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Главная » Страна » АТО: один наш боец погиб, шестеро ранены, семеро травмированы
АТО: один наш боец погиб, шестеро ранены, семеро травмированы
Бойцы АТО / Фото: Reuters

АТО: один наш боец погиб, шестеро ранены, семеро травмированы

Боевики все чаще открывают огонь по прифронтовым населенным пунктам, ранен подросток

09.06.17 73
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Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается без изменений: пророссийские вооруженные бандформирования продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия, используют в том числе и запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На протяжении прошедших суток незаконные вооруженные формирования 45 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. И хотя количество вражеских обстрелов, по сравнению с предыдущими днями, относительно уменьшилось, боевики все чаще открывают огонь не только по укреплениям украинских подразделений, но и по прифронтовым населенным пунктам.

В результате боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины погиб, еще шестеро получили ранения. Кроме того, в результате вражеского обстрела получили травмы семь украинских пограничников.

Приморское направление. На этом участке линии фронта пророссийские оккупационные войска применяли 120-мм минометы у Широкино и Водяного. Вечером били из 152-мм артиллерийских систем в районе Сартаны. Из минометов калибра 82 мм с западных окраин временно оккупированного Донецка противник осуществлял обстрелы наших опорных пунктов в районе Марьинки и Красногоровки. Эти же участки линии соприкосновения, а также вблизи Гнутово, Новотроицкого, Богдановки и Талаковки враг неоднократно обстреливал из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, днем ​​во время одного из вражеских обстрелов защитников Марьинки под огонь боевиков попали жилые кварталы города. В результате обстрела получила ранения 50-летняя женщина. А около 18:30, используя мощные системы ствольной артиллерии, захватчики совершили мощный обстрел окрестностей Сартаны. Артиллерийские снаряды боевиков взорвались в жилом секторе, где располагается комендатура Государственной пограничной службы Украины. В результате обстрела повреждены здание, автомобили и другая техника подразделения. Семь пограничников получили травмы. Также, повреждено здание и техника местной агрофирмы, газопровод и газораспределительная станция, на которой возник пожар. Среди местных жителей пострадавших нет.

Донецкое направление. Ситуация на этой части фронта остается наиболее напряженной. Здесь боевики 19 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины. В течение дня противник бил по нашим опорным пунктам в пригороде Авдеевки из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Под вечер там бандиты вели огонь по нашим военным из танков и вооружения БМП. Из минометов калибра 82 мм наемники осуществляли обстрелы в районе Зайцево, Верхнеторецкого и Каменки. Там же, а также неподалеку Майорска, Луганского, Песков и Невельского незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, во время обстрела пророссийскими бандформированиями укреплений ВС Украины в районе Каменки несколько вражеских мин попали в часть поселка, где живут гражданские. В результате обстрела пострадал юноша 2002 года рождения. С многочисленными ранениями он был доставлен в больницу в городе Авдеевка, позже – в Покровскую. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Луганское направление. Здесь ситуация относительно стабилизировалась, однако вражеские обстрелы не прекратились. Всего зафиксировано 8 таких случаев. Утром боевики дважды били из 120-мм минометов по нашим позициям неподалеку Трехизбенки. А во второй половине дня и вечером из этого же оружия противник обстреливал украинских военных, которые держат оборону у Катериновки. Вблизи Нижнетеплого, станции Донец и Попасной оккупанты в течение суток открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

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