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Главная » Страна » Рябошапка из НАПК подал в отставку

Рябошапка из НАПК подал в отставку

Рябошапка из НАПК подал в отставку
Руслан Рябошапка / Фото: Укринформ

При этом он готов и в дальнейшем помогать в восстановлении эффективной работы НАПК

09.06.17 223
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Член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка решил подать в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, я сегодня подал в Кабинет министров Украины заявление об отставке с должности члена Агентства", – написал он.

Рябошапка призывает депутатов Верховной Рады как можно быстрее принять в целом законопроект о реорганизации агентства.

Несмотря на отставку, он готов любым способом и в дальнейшем помогать в восстановлении эффективной работы НАПК.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", полномочия члена НАПК досрочно прекращаются в случае подачи им заявления об отставке.

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