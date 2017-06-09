Контроль качества медуслуг наравне с Минздравом будет осуществлять Нацслужба здоровья

Качество медицинских услуг будет осуществлять Национальная служба здоровья (НСЗ) наряду с Министерством здравоохранения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает Интерфакс-Украина.

"Утверждение, что НСЗ будет сама все заказывать и сама все контролировать – неправдиво", - сказал Ковтонюк.

Замминистра пояснил, что инициативы Минздрава предполагают, что НСЗ будет осуществлять контроль качества услуг на уровне договоров, которые она будет заключать с учреждениями здравоохранения, в то время, как Министерство здравоохранения будет контролировать качество медуслуг на уровне лицензирования.

"Если врач или клиника сделали что-то, что противоречит статусу врача или статусу медучреждения, в этом случае контроль – не дело НСЗ, это дело того, кто выдает лицензию. У нас это будет министерство. Таким мы видим механизм на начальный среднесрочный период", – сказал он.

Замминистра подчеркнул, что данный механизм контроля со стороны Минздрава предусмотрен действующим законодательством.

"Лицензирование учреждений здравоохранений остается за Минздравом, это не меняется. Это касается контроля, связанного, например, с врачебной ошибкой. Есть другой уровень контроля, например, качество обслуживания. С таким контролем работает НСЗ в рамках договора с медучреждением", – сказал он.

Ранее сообщалось, Верховная Рада за заседании 8 июня 227 голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.