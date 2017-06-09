ГФС спрогнозировала рост пассажиропотока через границу в связи с безвизом

С начала действия безвизового режима пассажиропоток через государственную границу вырастет ориентировочно на треть. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"По прогнозам работников Государственной фискальной службы Украины и Государственной пограничной службы с начала действия безвизового режима пассажиропоток через государственную границу увеличится ориентировочно на 30%", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что в 2017 году был осуществлен пропуск 505 806 пассажиров, что на 181 303 больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Выросло количество и оформленных воздушных судов. Если в 2017 году оформлен прилет 2 725 и вылет 2 720, то в 2016 году этот показатель составлял прилет – 2 148 и вылет – 2 165.

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Напомним, 22 мая 2017 года Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает в полночь 11 июня.