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Главная » Страна » Проверить достоверность "черной бухгалтерии" Партии регионов почти невозможно, – САП
Проверить достоверность "черной бухгалтерии" Партии регионов почти невозможно, – САП
Фото: Пресс-служба НАБУ

Проверить достоверность "черной бухгалтерии" Партии регионов почти невозможно, – САП

Документы слишком долго пролежали "под сукном"

09.06.17 54
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Проверить достоверность "черной бухгалтерии" Партии регионов практически невозможно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Расследование в уголовном производстве в отношении "черной бухгалтерии" Партии регионов началось еще 30 мая 2017 года.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура надеется, что следствие даст ответ и на другие важные вопросы этого дела – в частности, почему материалы "черной бухгалтерии", последние записи в которой датированы декабрем 2012 года, попали в официальное следствие лишь спустя более чем три года пребывания "под сукном", что технически невероятно усложняет, если не сказать – делает вообще невозможной – проверку достоверности большинства изложенных в них записей, и нет ли в этом умысла лиц, знакомых с тонкостями проведения досудебного расследования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 декабря 2016 года о подозрении в получении взятки было сообщено первому и пока что единственному фигуранту этого дела – председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

Вместе с тем, сообщается, что, полученные во время следствия по делу Охендовского официальные документы украинских дипломатов, содержат существенные противоречия.

"Остальные же материалы "черной бухгалтерии" Партии регионов подлежат дальнейшему исследованию в отдельном производстве, которое руководителем САП выделено и направлено по подследственности в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что департаменту спецрасследований предоставлена возможность использовать материалы "черной бухгалтерии" как доказательства в этих производствах и одновременно продолжить работу по исследованию изложенных в ней фактов причастности высших должностных лиц государства к "коррупционной кормушке" этой партии.

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