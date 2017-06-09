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Главная » Страна » Систему лицензирования вузов нужно полностью автоматизировать, – Минобразования

Систему лицензирования вузов нужно полностью автоматизировать, – Минобразования

Систему лицензирования вузов нужно полностью автоматизировать, – Минобразования
Лилия Гриневич / Фото: mon.gov.ua

Создается программное обеспечение, направленное на уменьшение бюрократических процедур

09.06.17 81
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Систему лицензирования высших учебных заведений планируется полностью автоматизировать. Об этом во время часа вопросов к правительству сказала в Верховной Раде министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНИАН.

"Мы уже сделали решительный шаг, чтобы исправить ситуацию, когда программное обеспечение, которое находилось на обслуживании Единой государственной базы по вопросам образования, где содержатся персональные данные всех наших студентов и преподавателей ..., мы сейчас отказались от этого программного обеспечения и создаем такое обеспечение, которое будет находиться в государственной собственности", – отметила министр.

По словам Гриневич, программное обеспечение сейчас направлено на уменьшение бюрократических процедур.

"Мы хотим на его базе ввести и автоматизировать полностью систему лицензирования высших учебных заведений. Чтобы не надо было нашим высшим учебным заведениям ездить с кипами бумаги, а была автоматизированная и прозрачная, с четким пониманием, как проходят и как выполняются соответствующие показатели соблюдения лицензионных условий для высших учебных заведений", – пояснила министр.

Эта процедура должна быть открытой и понятной для всех, считает Гриневич.

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