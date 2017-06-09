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Гриневич назвала даты подачи абитуриентами заявлений на поступление в вузы

Гриневич назвала даты подачи абитуриентами заявлений на поступление в вузы
Лилия Гриневич / Фото: Укринформ

В этом году абитуриенты могут подать 9 заявлений на 4 специальности

09.06.17 248
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Подача абитуриентами заявлений на поступление в высшие учебные заведения в 2017 году будет проходить 12-26 июля. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Вступительная кампания будет длиться с 12 по 26 июля – это подача документов на бакалаврат", – сказала Гриневич.

По ее словам, в 2017 году абитуриенты могут подать 9 заявлений на 4 специальности.

Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на серверы при подаче заявлений онлайн, абитуриенты смогут создать свой онлайн-кабинет для последующей подачи с него заявлений с 29 июня.

Также предусмотрена возможность увеличить на 10% количество мест государственного заказа в вузах, куда подаст свои документы самое большое количество абитуриентов с высокими балами.

После завершения приема всех льготников, оставшиеся места госзаказа будут направлены на технические и другие дефицитные специальности.

По согласованию с Министерством образования Украины, введена норма, согласно которой на медицинские специальности могут поступать абитуриенты с результатами по всем предметам внешнего оценивания не менее 150 баллов.

Министр отметила, что внешнее независимое оценивание в 2017 году сдают 240 тыс. человек, однако в этом году для поступления в вузы принимаются сертификаты оценивания 2016 года.

Право на поступление в вузы не по результатам тестирования, а по собеседованию имеют маломобильные лица с инвалидностью, чернобыльцы (некоторые категории), на основании экзаменов – участники боевых действий, дети-сироты, и дети, которые вследствие заболеваний не могут пройти тестирование.

Сдавать внешнее независимое оценивание или экзамены могут, в том числе, абитуриенты из Крыма и неподконтрольной территории Донбасса.

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