Посол ЕС раскритиковал идею Порошенко о небиометрических паспортах для Крыма и ОРДЛО

Право на безвизовые путешествия в Евросоюз должны получить все граждане Украины, независимо от места проживания

Европейский союз считает контрпродуктивной высказанную президентом Петром Порошенко идею о введении загранпаспортов старого типа для жителей оккупированных Россией территорий. Об этом заявил посол Евросоюза Хьюг Мингарелли во время открытия выставки карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС", передает Европейская правда.

Выступая на церемонии, посол отметил, что безвиз должен заработать для всех без исключения категорий граждан: "Подчеркиваю, что безвизовый режим должен работать для всех украинцев, получивших биометрические паспорта".

Впоследствии Мингарелли объяснил, что у него была цель послать сигнал представителям украинской власти.

"Я отметил, что речь идет обо всех украинцах, поскольку звучали предложения отдельных должностных лиц Украины о том, чтобы жители Крыма и ОРДЛО не получали паспорта, необходимые для безвизового режима. Это противоречит подходу ЕС. Я хочу подчеркнуть, что право на безвизовые путешествия в ЕС должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают", – заявил посол ЕС.

В ответ на уточняющий вопрос ЕП дипломат заявил, что уже сообщал украинской стороне о такой позиции Европейского союза, но не стал уточнять, какой была реакция официального Киева.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко предложил выдавать загранпаспорта старого образца жителям ОРДЛО и Крыма, чтобы не предоставлять им право на безвизовые поездки в ЕС. Это предложение вызвало жесткую критику со стороны экспертов.