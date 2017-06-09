Гройсман объяснил, как крымчанам и заробитчанам обеспечить себе получение пенсий

Крымчане могут претендовать на украинские пенсии, если они платили взносы в Пенсионный фонд Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с региональными СМИ, передает Украинская правда.

Журналисты спросили о крымчанах, которые, например, последние три года перед пенсией работали в оккупированном Крыму, а затем переехали в Украину.

"Если человек, где бы он ни работал, платит в Пенсионный фонд Украины, нет никаких вопросов, чтобы потом претендовать на пенсию", – сказал Гройсман.

Он отметил, что Крым – это Украина, но претендовать на пенсии Украины можно лишь в том случае, если взносы платят в Пенсионный фонд Украины.

То же касается и уехавших на заработки заграницу: украинцы, работающие за рубежом, смогут получить украинскую пенсию, если будут платить единый социальный взнос в Пенсионный фонд Украины, отметил Гройсман.

"Пенсия – это трудовой заработок. Трудовой заработок предусматривает отчисления единого социального взноса. Если наши работники будут уплачивать ЕСВ в Пенсионный фонд, они могут получить возможность выхода на пенсию", - сказал он.

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Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

Представляя проект пенсионной реформы, премьер Владимир Гройсман сообщил, что она предусматривает изменения страхового стажа и сохранение возраста выхода на пенсию.