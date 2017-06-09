Говорить о подаче Украиной заявки на членство в НАТО преждевременно, – Порошенко

Сначала надо реформировать государство, чтобы оно соответствовало необходимым для членства в Альянсе критериям

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о восстановлении курса Украины на членство в НАТО, поскольку эта инициатива была согласована с ним. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Конечно же, подпишу, ведь эта законодательная инициатива была со мной согласована, коалиция приняла активное участие в прохождении этого закона", – сказал Порошенко.

Вместе с тем президент подчернул первоочередность проведения реформ с целью приведения государства в соответствие с критериями НАТО перед подачей заявки на членство в этой организации.

"Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине надо сделать для того, чтобы реформировать наше государство, чтобы оно отвечало тем критериям, которые необходимы для членства", – сказал Порошенко.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внешнеполитического курса Украины. Документом предусматривается, что вступление в Североатлантический альянс с сегодняшнего дня является одним из национальных приоритетов страны.