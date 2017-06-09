Полиция установила связь между делом Осмаева и руководством РФ, – Аваков

Адам Осмаев и Амина Окуева на встрече в МВД / Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Покушение было звеном в цепи целого ряда других преступлений, и эта цепь тянется в Россию

Полиция установила, что между покушением на Адама Осмаева и Амину Окуеву и российскими лидерами есть связь. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Украинская правда.

По его словам, это покушение было звеном в цепи целого ряда других преступлений, и эта цепь тянется в Россию.

"Мотивы, суть, порядок исполнения преступления, а также длиннющая цепочка, ведущая к некоторым лидерам Российской Федерации, у нас зафиксированы", – подчеркнул глава МВД.

Он отметил, что следствие по делу идет быстро, а состояние здоровья задержанного киллера настолько улучшилось, что его можно допрашивать.

"Подозреваемый в удовлетворительном состоянии, чтобы давать показания... Следствие идет очень быстро, и я думаю, что результат будет", – сказал Аваков.

Напомним, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

"Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", – сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего "агентом российских спецслужб". По данным Геращенко, мужчина был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

Также появилась информация, что киллер, пытавшийся застрелить Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, оказался бандитом из Петербурга Артуром Денисултановым-Курмакаевым по прозвищу "Динго".