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Инфографика Какой будет погода на выходные

<span class="label red">Инфографика</span> Какой будет погода на выходные
Лето / Фото: telegraf.com.ua

В целом по стране будет тепло и практически без осадков

09.06.17 48
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В предстоящие выходные в Украине - практически без осадков, во всех регионах потеплеет. 

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +16°...+23°.

Об этом говорится в прогнозе погоды от УНИАН.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье солнечно, +11°...+22°.

В Луцке в субботу ночью +13°, днем +24°, без осадков. В воскресенье ночью +13°, днем +25°, ясно и без осадков.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +12°...+24°. В воскресенье до +24°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье +14°...+27°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°. В воскресенье +10°...+21°, без осадков.

Прогноз на 10 июня

 

Прогноз на 11 июня

 

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +12°...+22°.

В Симферополе завтра переменная облачность, +11°...+23°, возможен дождь. В воскресенье +14°...+22°, пасмурно.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье +11°...+21°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +17°. В воскресенье возможен дождь, ночью +4°, днем +16°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +7°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +16°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +23°. В воскресенье температура днем +21°, без осадков.

В Сваляве завтра без осадков, +21°, в воскресенье возможна гроза, температура воздуха +8° …+22°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем до +22°. В воскресенье без осадков, до +27°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +13° …+28°, в воскресенье до +24°.

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