Вилкула опять вызвали на допрос по делу о беспорядках 9 мая в Днипре

Вилкул на митинге / Фото из открытых источников

На предыдущий допрос он не явился

Народного депутата Александра Вилкула повторно вызвали на допрос по делу драки 9 мая в Днипре. На предыдущий допрос депутат не явился.

Об этом на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области сообщил заместитель областного прокурора Роман Токарь, передает Depo.Днепр.

В прошлый раз Вилкул предоставил справку, что он не может явиться из-за служебной командировки.

По делу он проходит как свидетель, поскольку в материалах дела (санкционированное прослушивание телефонов) он несколько раз упоминается в разговорах одного из организаторов "титушек".

Известно, что в мае на допрос по этому делу также вызвали экс-нардепа Ивана Ступака.

Напомним, в Днипре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну "Оппозиционного блока", которая направлялась к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла стычка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности.

Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

В деле о беспорядках в Днипре 9 мая задержаны семь человек.

11 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи прокуратуры Днепропетровской области допросили народного депутата Александра Вилкула в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках 9 мая.

