Для путешествия в ЕС необходимо иметь при себе национальное удостоверение водителя, страховку и государственный номерной знак

В Главном сервисном центре МВД рассказали, какие документы должны иметь при себе украинцы для путешествия по Европе на личном транспортном средстве после вступления в силу безвизового режима с ЕС. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Для путешествия за границу на авто необходимо иметь:

- национальное удостоверение водителя (удостоверение водителя должно соответствовать международным требованиям, в частности, в случае пользования национальным удостоверением водителя заграницей, документ должен иметь срок действия);

- опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, пересекающее границу;

- государственный номерной знак на транспортном средстве.

Водителям напоминают, что индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.

Кроме того, в случае отсутствия права собственности на транспортное средство следует оформить документы для поездки за границу. Для этого необходимо заявление собственника транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования и/либо распоряжения транспортным средством.

"Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период поездки выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования и/либо распоряжение транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что выданное на период поездки за границу свидетельство о регистрации подлежит возврату соответствующему сервисному центру МВД не позднее 10 дней после возвращения из-за границы.

Также отмечается, что транспортные средства, на которые согласно закону установлен временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств, приобретенных в рассрочку), к поездкам за границу не допускаются.





Источник: hsc.gov.ua