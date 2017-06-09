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Главная » Страна » Порошенко: Блокирование РФ создания международного трибунала по МН17 можно расценивать как явку с повинной

Порошенко: Блокирование РФ создания международного трибунала по МН17 можно расценивать как явку с повинной

Порошенко: Блокирование РФ создания международного трибунала по МН17 можно расценивать как явку с повинной
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

После аннексии Крыма и агрессии в Донбассе поствоенные механизмы обеспечения безопасности в мире стали неэффективными

09.06.17 450
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Блокирование со стороны России решения Совета Безопасности ООН о создании Международного трибунала по расследованию террористической атаки на малайзийский Боинг МН17 фактически подтверждает причастность России к этому преступлению.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове, сообщает пресс-служба главы государства.

"Россия блокирует создание трибунала, что де-факто - явка с повинной", - подчеркнул президент.

Порошенко считает, что аннексия Крыма и агрессия в Донбассе, осуществленная постоянным членом Совета безопасности ООН, сделали поствоенные механизмы обеспечения безопасности в мире неэффективными. Россия может заблокировать любую инициативу, в частности создание Международного трибунала по расследованию террористической атаки на малазийский Боинг МН17.

Порошенко также сообщил, что в последние дни появились непосредственные доказательства участия Российской Федерации в этой террористической атаке.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что создание международного трибунала по МН17 можно рассматривать как "попытку вмешательства во внутренние дела России".

Россия как постоянный член Совбеза ООН может заблокировать любое решение это организации. Этим правом она уже  воспользовалась в июле 2015 года, наложив вето на создание трибунала по расследованию террористической атаки на малазийский Боинг.

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