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Жители Донбасса смогут воспользоваться безвизом без каких-либо ограничений

Жители Донбасса смогут воспользоваться безвизом без каких-либо ограничений
Таможня / Фото: trassae95.com

Никаких спецпроверок на границе не предусмотрено

09.06.17 211
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Во время прохождения таможенного контроля при пересечении границы с ЕС жители Донбасса смогут на равных условиях с другими проходить проверку документов. Дополнительный или усиленный контроль к ним применяться не будет.

Об этом сообщил первый заместитель начальника отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, начальник штаба полковник Михаил Гриневич, передает Укринформ.

"Меры усиления контроля как таковых для отдельной категории (жителей Донбасса - ред.) мы не предусматриваем. Для нас это граждане Украины. С 2015 года у нас в пунктах пропуска внедрена работа по базам данных Интерпола, есть определенные результаты, и они весьма существенны. Других мер не предполагается", - сказал Гриневич.

Он также отметил, что прохождение таможенного контроля будет одинаковым как для лиц с биометрическим паспортом, так и с обычным.

Напомним, 22 мая 2017 года Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает в полночь 11 июня.

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