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Главная » Страна » АТО: боевики 32 раза обстреливали позиции наших бойцов
АТО: боевики 32 раза обстреливали позиции наших бойцов
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики 32 раза обстреливали позиции наших бойцов

Интенсивность применения противником тяжелой артиллерии немного снизилась

09.06.17 13
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За сутки 9 июня по состоянию на 18.00 боевики 32 раза открывали огонь по подразделениям ВСУ, однако интенсивность применения противником тяжелого артиллерийского вооружения относительно снизилась. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Утром, около 6.00 часов, незаконные вооруженные формирования совершили плотный обстрел наших позиции в районе Лебединского из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Позже несколько вражеских мин такого же калибра взорвались у нашего опорного пункта вблизи Водяного. Из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций бандформирования неоднократно в течение дня обстреливали оборонительные укрепления украинских защитников неподалеку Чермалыка, Широкино, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Старогнатовки, Славного и Марьинки. Кроме того, у Чермалыка наемники вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, по защитниках Марьинки - из вооружения БМП, а по украинским воинам, которые держат оборону у Новомихайловки - из зенитной установки.

Донецкое направление. Больше всего обстрелов противник совершил в пригороде Авдеевки. На том участке, а также в районе Верхнеторецкого, Песков и Опытного боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Позиции сил АТО вблизи Луганского на Светлодарской дуге бандиты обстреливали из вооружения БМП и пехотного вооружения.

Луганское направление. На этой части фронта ситуация существенно стабилизировалась. Однако пророссийские бандформирования продолжают время от времени применять запрещенное минскими договоренностями вооружения. В частности, в начале суток противник выпустил несколько мин калибра 120 и 82 мм по нашим позициям вблизи Катериновки. Также утром с 82-мм минометов бандформирования вели огонь в районе Новоалександровки.

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