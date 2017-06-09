В Украине каждый год регистрируется до 14 тысяч новых случаев заражения гепатитами

Ежегодно в Украине регистрируется 11-14 тысяч новых случаев вирусных гепатитов.

Об этом сообщили в Минздраве.

По состоянию на начало 2016 года в Украине на учете состояло 67 141 больных, которые нуждаются в лечении (20 258 – от гепатита В и 46 883 – от гепатита С).

Украина принадлежит к странам со средней распространенностью гепатитов.

Однако, по результатам мониторинга групп риска инфицирования вирусом гепатита С, заболеваемость среди них значительно превышает среднемировые показатели и достигает 40-60% контингента.

Как проинформировали в Минздраве, на днях Украину посетили представители ВОЗ. Миссия оценила ситуацию относительно распространения вирусных гепатитов в Украине. Эксперты ознакомились с отечественной системой сбора эпидемиологических данных. Побывали в Центре медицинской статистики и Украинском центре контроля и мониторинга заболеваний, посетили кафедру инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца и Центр общественного здоровья.

По данным ВОЗ, более 2 млрд человек в мире инфицированы или переболели вирусными гепатитами различной этиологии. Ежегодно 2-3 миллиона человек инфицируются и около 120-170 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита С.

