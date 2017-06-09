СБУ пресекла "продажу" должности руководителя аграрного предприятия

Злоумышленники за свои услуги просили 70 тыс. долларов

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые планировали "продажу" должности руководителя одного из государственных аграрных предприятий Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, трое мужчин, один из которых бывший работник налоговой, предложили руководителю крупного фермерского хозяйства за $70 тыс. обеспечить победу в тендере на вакантную должность, на которую он официально подал документы.

"Гарантировать вынесение нужного решения обещал один из руководителей среднего звена Министерства аграрной политики Украины", - отметили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали трех злоумышленников в Киеве, Харькове и Одессе при получении от посредников обусловленных частей взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 июня правоохранители задержали одного из уполномоченных Фонда гарантирования вкладов физических лиц во время получения взятки в размере $5 млн.