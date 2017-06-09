Суд отправил под арест сотрудницу Фонда гарантирования, пойманную на взятке в $5 млн

На свободу чиновница может выйти под залог в 130 млн грн

Печерский райсуд Киева избрал одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

"По ходатайству Генеральной прокуратуры Печерским районным судом. Киева одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня правоохранители задержали одну из уполномоченных Фонда гарантирования вкладов физических лиц во время получения взятки в размере $5 млн.

В $5 млн чиновница оценила невмешательство ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.