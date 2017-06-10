Состояние раненых в Марьинке гражданских – средней тяжести

Двое жителей Марьинки, которые были ранены во время обстрела жилых кварталов города в ночь на 10 июня, находятся в больнице с травмами ног в средне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Марьинка. 09.06.17 в ходе ночного минометного обстрела боевиками жилого массива города, в период времени с 23:00 до 00:00, получили ранения ног двое местных жителей: женщина, 1962 г.р. и мужчина, 1964 г.р., проживающие по ул. Октябрьская. В настоящее время госпитализированы в травматологическое отделение Кураховской больницы. Состояние средне-тяжелое. На месте работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции", - написал Аброськин.

В прессцентре штаба АТО в Facebook уточнялется, что у мужчины – открытый перелом голени, осколочные ранения бедра, травматический шок 2-й степени, а у женщины – открытый перелом бедра, осколочные ранения обеих бедер.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 июня боевики обстреляли пункт Красногоровку.

Обстрел произошел около часа ночи. Боевики стреляли из артиллерии калибра 122 мм (4 снаряда).

Спустя полчаса очевидцы сообщили о еще одном вражеском обстреле, который вероятно, произошел рядом с жилыми кварталами населенного пункта. Насчитали около десятка взрывов.