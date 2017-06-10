Пять районов Донетчины до сих пор остаются без водоснабжения, – ГСЧС

Люди получают воду почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. кубометров

По состоянию на утро 10 июня в пяти районах Донецкой области отсутсвует водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение населению (около 388 тыс. жителей) в 5 районах области осуществляется почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. кубометров, а именно: Покровский (178 тыс. чел., 5 резервуаров - 27 тыс. кубометров), Селидовский ( 80 тыс. чел., 6 резервуаров - 7 тыс. кубометров), Волновахский (50 тыс. чел., 4 резервуара - 16 тыс. кубометров), Добропольский (50 тыс. чел., 2 резервуара - 2 тыс. кубометров) и Марьинский (30 тыс. чел., 4 резервуара - 9 тыс. кубометров)", - говорится в сообщении.

Почасовая подача воды - это два раза в день по несколько часов.

Как отметили в ГСЧС, в настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует.

Кроме этого, решается вопрос о возобновлении электроснабжения в условиях безопасности работников.

Ранее сообщалось, что в случае задержки с ремонтом насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, жителям Донецкой области воды хватит на 3-4 суток.