Систему обучения будущих полицейских кардинально поменяют, – Князев

Это позволит выпускникам ведомственных вузов сразу при поступлении на службу начать эффективно работать

В ближайшее время система обучения будущих полицейских по специальным дисциплинам будет кардинально изменена. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Одесском государственном университете внутренних дел, который посетил в рамках рабочего визита в Одессу, передает УНИАН.

По его словам, руководство ведомства не устраивает базовый уровень образования, которое получают специалисты не только "узкой" специализации криминальной полиции, но и общего профиля.

"Мы пришли к единому мнению, что в течение короткого периода в корне изменим систему обучения по специальным дисциплинам", - сказал Князев. Он отметил, что это позволит выпускникам ведомственных вузов сразу при поступлении на службу начать эффективно работать.

Также Князев, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и ректор вышеназванного вуза Иван Катеринчук заложили символическую капсулу на месте будущей постройки нового корпуса Одесского государственного университета внутренних дел.

Аваков отметил, что сегодня строится новая полиция, прежде всего - на уровне подготовки полицейских.

"Мы оснащаем полицейских новыми автомобилями, новыми техническими средствами, новыми законами, но главное, чего мы ждем от новой полиции - новый уровень самосознания от каждого из вас", - сообщил Аваков.

По его словам, важно иметь центры подготовки правоохранителей. Один из базовых и стратегических центров такой подготовки будет находиться в Одессе. Также министр добавил, что Князев ставит совершенно новые задачи для полицейских. Поэтому программа подготовки полицейских кадров будет рассматриваться в широком смысле.

"Хочу, чтобы весь учебный процесс был адекватен новым вызовам. Нам не нужны старые подходы. Нам нужны компетентные, хорошо подготовленные специалисты по каждому направлению. Уверен, что коллектив университета с этим справится", - подчеркнул Аваков.

В рамках мероприятия руководители ведомств также вручили награды и грамоты 10 лучшим работникам вуза.