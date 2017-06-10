Авдеевка до сих пор без газоснабжения

Жители города Авдеевка, в котором проживает около 22 тыс. человек, до сих пор остаются без газоснабжения после последнего артиллерийского обстрела, проведенного незаконными вооруженными формированиями с оккупированной территории Донецкой области 7 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили, что 7 июня в результате боевых действий вблизи Авдеевки произошло повреждение подземного газопровода (диаметр 273 мм), вследствие чего было прекращено газоснабжение города.

"По состоянию на 7:00 10 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует. Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников", - доложили в ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водоснабжение Авдеевки восстановлено

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 10 июня в пяти районах Донецкой области (Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском) отсутствует водоснабжение и электроснабжение. Указано, что в случае задержки с ремонтом насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, жителям Донецкой области воды хватит на 3-4 суток. Кроме того, решается вопрос о восстановлении электроснабжения в условиях безопасности работников.