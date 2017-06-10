Президент Украины Петр Порошенко запустил символический "таймер безвиза", который отсчитает последние 12 часов к вступлению в силу безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд. Он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажного занавеса, который долгие годы отделял украинцев от европейской семьи. И сегодня в 12 часов ночи, когда наступит историческая дата 11 июня, этот бумажный занавес падет", - сказал президент 10 июня во время запуска символического "таймера безвиза" возле администрации президента.

По его словам, это не завершение пути, а мощное продолжение реформ в стране.

"Я верю: Украина будет в НАТО, я верю, Украина будет в Евросоюзе и ничто, и никто, и никогда нас не остановит", - сказал Порошенко.

В свою очередь глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли добавил, что безвизовый режим будет содействовать развитию отношений между ЕС и такой большой европейской страной как Украина, а также укреплению контактов между украинцами и гражданами стран Евросоюза.

После выступлений Порошенко и Мингарели запустили символический "таймер безвиза", который отсчитает последние 12 часов визового режима с ЕС.

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Напомним, безвизовый режим Украины с Евросоюзом вступит в силу в полночь на 11 июня 2017 года. Все граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.