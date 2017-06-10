Основной задачей агентов был сбор и передача информации о передислокации подразделений сил АТО вблизи линии разграничения

Служба безопасности Украины разоблачила в Донбассе агентурную сеть, организованную представителями главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил РФ. Задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что через знакомых, которые находятся на временно оккупированных территориях, российские спецслужбы завербовали двух жителей Лисичанска и Константиновки.

"Они получили задание от российских кураторов, которые маскировались в Луганске под "крышей правоохранительных органов" так называемой "ЛНР", создать разветвленную сеть информаторов на подконтрольной украинской власти территории Донбасса", - сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о передислокации подразделений сил АТО вблизи линии разграничения. Спецслужбы РФ также интересовали инфраструктурные детали фортификационных сооружений ВСУ, расположенных в глубине позиций сил АТО.

Информацию агенты передавали посредством мобильных телефонов, используя отдельные сим-карты.

Оперативники спецслужбы одновременно задержали двух мужчин в Лисичанске и Константиновке. Во время обысков у злоумышленников изъяты телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Украинцам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В СБУ сообщили, что установили личности еще трех жителей Донбасса, которые входили в агентурную сеть. В их отношении будет принято отдельное процессуальное решение.