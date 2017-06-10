Швеция выделила 5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине

Проект "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине" рассчитан на четыре года

Исполнительный директор структуры "ООН Женщины", заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём подписали соглашение о финансировании проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине". Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Проект предусматривает бюджет в пять миллионов евро и рассчитан на четыре года.

Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы новосозданного офиса правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также помощь в реализации Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность".

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Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что приоритетными задачами этого проекта определены: мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине и динамики общественных изменений, реализация пилотного проекта по внедрению должности советников в силовых ведомствах, повышение институциональной способности и улучшения координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.