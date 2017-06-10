В Украине мужчины зарабатывают на 28% больше, чем женщины, – Госстат

Средняя зарплата штатного работника-мужчины в I квартале 2017 года составляла 7 160 гривен, что на 27,5% больше, чем средняя зарплата штатного работника-женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

По итогам I квартала этого года, средняя зарплата штатного работника-женщины составляет 5 612 грн.

При этом, такой разрыв в объеме зарплат не характерен для всех видов экономической деятельности.

Например, в области операций с недвижимостью работники-женщины получают в среднем 5 266 грн, что лишь на 257 грн меньше работников-мужчин, в образовательной сфере — 5 247 грн, что на 181 грн меньше работников-мужчин.

Впрочем, наибольший разрыв по этому показателю наблюдается в области финансовой на страховой деятельности - 9 793 грн средней зарплаты у женщины против 16 118 грн средней зарплаты мужчины.

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Напомним, в странах ЕС средняя зарплата женщин на 23,4% меньше, чем у мужчин.