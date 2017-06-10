Водоснабжение пяти районов Донецкой области восстановят с 22:00, – Зубко

Водоснабжение пяти районов Донецкой области будет восстановлено сегодня, 10 июня 2017 года, с 22:00. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Twitter.

По информации Зубко, в настоящее время возобновлена работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

"Воду потребителям планируется подать начиная с 22 часов", – сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 10 июня в пяти районах Донецкой области отсутствует водоснабжение.

Водоснабжение населения (около 388 тыс. жителей) в 5 районах Донецкой области осуществляется почасово с 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. кубометров, а именно.