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Главная » Страна » Дорожная полиция начнет работу уже 12 июня, – Князев

Дорожная полиция начнет работу уже 12 июня, – Князев

Дорожная полиция начнет работу уже 12 июня, – Князев
Сергей Князев / Фото: pmg.ua

30 нарядов будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины

10.06.17 106
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Первые экипажи дорожной полиции выйдут на патрулирование уже 12 июня. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба НПУ.

По его словам, 30 нарядов будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины и нести службу на современных автомобилях марки Hyundai.

"С согласия министра внутренних дел, вчера мы подписали приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции", - сообщил Князев.

Он добавил, что дорожная полиция полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

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