В чернобыльской зоне отчуждения высадили деревья, способные поглощать радионуклиды

Способность павловнии концентрировать радионуклиды может быть использована для очистки почвы

На территории чернобыльской зоны отчуждения высадили экспериментальные деревья павловнии, способные поглощать радионуклиды. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В рамках научного проекта на территории зоны отчуждения завершили создание экспериментальных площадок и высадку саженцев для выращивания культур павловнии (Paulownia Clone In vitro 112). Результатом эксперимента будет оценка параметров накопления радионуклидов этим растением на участках с разной степенью радионуклидного загрязнения", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, дерево павловнии за 5 лет достигает до 20 метров в высоту, и соответственно, быстрее других растений, поглощает радиоактивные элементы, содержащиеся в почве.

"Поскольку павловния относится к группе быстрорастущих древесных пород, можно предположить, что у растений будет наблюдаться повышенный уровень накопления радионуклидов. Способность павловнии концентрировать радионуклиды может быть использована для очистки почвы, а также усиления барьерной функции зоны и безопасности для людей", - сообщил генеральный директор ГСП "Экоцентр" Сергей Киреев.

Всего высажено 100 саженцев Paulownia Сlonе in Vitro 112 на четырех площадках с учетом состояния радиационного загрязнения и состава грунтов: село Паришев, село Рудня-Ильинцы, село Копачи и город Чернобыль.

Paulownia Сlonе in Vitro 112 – искусственно выведенный вид павловниии, который характеризуется высокими показателями по темпам прироста, устойчивостью к вредителям, заболеваниям и экстремальным температурам: деревья способны выдерживать до -25/-27°C зимой и до +45°C летом.