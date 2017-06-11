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Главная » Страна » МИД: Границы ЕС без виз пересекли уже несколько сотен украинцев

МИД: Границы ЕС без виз пересекли уже несколько сотен украинцев

МИД: Границы ЕС без виз пересекли уже несколько сотен украинцев
Граница Украины / Фото: ru.business-tv.com.ua

Безвизовый режим Украины со странами Европейского Союза стартовал в полночь

11.06.17 40
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По состоянию на утро воскресенья, 11 июня, границы Евросоюза пересекли сотни украинцев с биометрическими паспортами.

Об этом сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"Безвиз - в действии. Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС с биометрическим паспортом. Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по состоянию на 05:35, измеряется сотнями", - говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска.

"В случае возникновения трудностей - консул рядом", - подчеркнули в МИД.

Как известно, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.

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