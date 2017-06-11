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Фото Первый безвизовый поезд отправился из Киева в польский Перемышль

<span class="label red">Фото</span> Первый безвизовый поезд отправился из Киева в польский Перемышль
Первый безвизовый поезд отправился в Польшу

Провожали поезд представители украинского правительства и иностранные дипломаты

11.06.17 22
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Из Киева в польский Перемышль отправился первый безвизовый поезд, которым путешествует группа из более 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов.

Провожали поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева представители украинского правительства и иностранные дипломаты, передает УНИАН.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что корифеи украинской культуры и представители гражданского общества отправились в Польшу, чтобы проверить, как в первый день работает процедура пересечения границы с Европейским Союзом, которая по ее мнению "теперь останется исключительно границей, а не барьером".

"С сегодняшней ночи мы имеем возможность видеть своими глазами и убеждаться, какой есть Европа, учиться там практикам, приносить их домой, менять нашу страну к лучшему, и я убеждена: то, что этот безвизовый поезд едет и что мы получили такой безвиз, - это прежде всего признание того, что мы сделали те реформы, которые нам нужны", - заявила вице-премьер.

В свою очередь, посол Республики Польша в Украине Ян Пекло сказал, что Украина заслужила безвизовый режим. По его словам, сегодня ЕС открывает европейское пространство для Украины.

"Я думаю, что вам надо было дать безвизовый режим год назад, - сказал дипломат. - Приглашаю вас в Польшу, приглашаю всех (пользоваться) безвизовым режимом".

Дипломат напомнил, что процедуры проверки граждан во время пересечения границы, которые касаются вопроса безопасности, сохраняются. В частности, проверяются биометрические паспорта.

Руководитель отдела прессы и информации представительства Европейского Союза Юргис Вильчинскас подчеркнул, что "безвиз создаст больше свободы для украинцев посетить Европейский Союз". Он напомнил, что кроме стран-членов ЕС безвиз распространяется еще и на несколько других стран, входящих в Шенгенскую зону, а именно на Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. По его словам, налаживание бизнес-контактов и осуществление студенческих обменов будет способствовать "большому прорыву".

Как известно, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.

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